Мать уехавшего из России Артура Смольянинова посоветовала экс-супруге актера найти работу для содержания детей

Уехавшего за границу российского актера Артура Смольянинова✱ (признан иностранным агентом и включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) не приглашают в театры и кино после скандального интервью, где он заявил, что мог бы участвовать в конфликте на стороне Украины. Трудности с финансами затронули всю семью артиста. Об этом сообщает «КП».
В данный момент артист признан иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов. Оставшаяся в России бывшая супруга актера Дарья Мельникова, известная по сериалу «Папины дочки», в одиночку воспитывает двоих детей. В соцсетях она объявила, что ищет обеспеченного мужчину.
«Ищу партнера для совместной... выплаты ипотеки. Неплатежеспособных просьба не беспокоить», — написала в соцсетях экс-супруга Смольянинова.
Она также пожалась на жизнь, иронично написав в соцсетях о том, что носит вместо украшений от Tiffany пластилиновое кольцо.
После обрушившегося на бывшего супруга скандал под шквал критики попала и сама Дарья — продюсеры отказали в участии в сериале «Папины дочки». По информации издания, мать актрисы признана банкротом, а ее имущество продавали на аукционах. Сейчас на ней весит дол в размере 9 миллионов рублей.
Мать актера Мария Смольянинова рассказала, что живет на свою пенсию в размере 20 тысяч рублей. Она призналась, что ее сын не помогает с финансами. Бывшей жене актера женщина предложила «найти работу».
В данный момент артист проживает в Риге. Недавно он сообщил, что поедет на гастроли в США с музыкально-поэтическим спектаклем по Бродскому.
Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Бородина резко высказалась о хейтерах в соцсетях.
- ✱ - физлицо, признанное в России иностранным агентом и включенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов