В Минпросвещения и Минфине отклонили предложение о введении налогового вычета на школьную форму

Предложение о введение налогового вычета на покупку школьной формы, внесенное главой комитета по малому и среднему бизнесу Александром Деминым не поддержали в Министерстве Просвещения и Министерстве финансов России/
Демин обратился в апреле к министру просвещения РФ Сергею Кравцову и предложил рассмотреть введение налога на формы вместе с Минфином. Предложение состояло в том, чтобы российские семьи, имеющие детей от семи и до 18 лет при этом их средний годовой заработок не превышает пяти миллионов рублей.
Депутат подчеркнул, что российские семьи в среднем потратили на подготовку детей к школе около 33 тысяч рублей. Примерно половина этой суммы затрачивалась на покупку формы.
Ранее депутаты от партии ЛДПР представили законопроект, который освобождает единственных и многодетных родителей от уплаты транспортного налога.