В Минпросвещения и Минфине отклонили предложение о введении налогового вычета на школьную форму

Демин обратился в апреле к министру просвещения РФ Сергею Кравцову и предложил рассмотреть введение налога на формы вместе с Минфином. Предложение состояло в том, чтобы российские семьи, имеющие детей от семи и до 18 лет при этом их средний годовой заработок не превышает пяти миллионов рублей.