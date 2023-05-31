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«Ситуация в Шебекино ухудшается»: губернатор Гладков констатировал бедственное положение города после обстрелов

Происшествия
«Ситуация в Шебекино ухудшается»: губернатор Гладков констатировал бедственное положение города после обстрелов

Массированный удар по городу Шебекино Белгородской области был нанесен в 3:15 ночи в среду. Пострадали четыре человека. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь. Никто, слава богу, не погиб. Двое были оперативно доставлены в больницу Белгорода», — пишет глава области.

Мужчина, госпитализированный в тяжелом состоянии получил осколочные ранения шеи и спины. Женщина была ранена в руку и предплечье. Медики проводят все необходимые обследования. Две остальные пострадавшие женщины отказались от госпитализации. Врачи оказали им помощь на месте.

При обстреле фасады и кровля восьми многоквартирных и четырех частных домов были повреждены. Пострадали школа и два административных здания. 12 автомобилей получили различного рода повреждения. Работы по восстановлению начинаются сегодня.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об успешном отражении множественных атак беспилотников ВСУ ночью.
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