«Ситуация в Шебекино ухудшается»: губернатор Гладков констатировал бедственное положение города после обстрелов

Мужчина, госпитализированный в тяжелом состоянии получил осколочные ранения шеи и спины. Женщина была ранена в руку и предплечье. Медики проводят все необходимые обследования. Две остальные пострадавшие женщины отказались от госпитализации. Врачи оказали им помощь на месте.