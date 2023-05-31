В России предложили запретить электросамокаты на пешеходных улицах

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский предложил запретить их передвижение по пешеходным улицам, ограничить скорость для электросамокатов до 15 километров в час, а также ограничить их использование до 18 лет. Предложение направлено в МВД и Минтранс.