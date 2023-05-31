В России предложили запретить электросамокаты на пешеходных улицах

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский предложил запретить их передвижение по пешеходным улицам, ограничить скорость для электросамокатов до 15 километров в час, а также ограничить их использование до 18 лет. Предложение направлено в МВД и Минтранс.
В депутатском обращении приводятся данные ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) — в течение трех лет в два раза увеличилось количество дорожных происшествий. Об этом сообщают «Известия».
Эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук считает, что запретами данную проблему не решить, потому что она связана с низкой культурой вождения.
«Не нужно тормозить развитие сервисов доставки или кикшеринга, а лучше приспосабливать городскую среду под современную экономику», — прокомментировал Склянчук.
Президент Magic Group Александр Перемятов добавил, что он выступает за любые ограничения и правила, пока не будут создана специальная инфраструктура. По его мнению, ограничение скорости для таких средств передвижения является хорошим выходом.
Ранее сообщалось, что пятеро детей высокопоставленных российских чиновников и одного олигарха перевернулись на BMW в Подмосковье.