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Что-то принимают: российский снайпер рассказал о необычной «отрешенности» украинских военных

Армия
Что-то принимают: российский снайпер рассказал о необычной «отрешенности» украинских военных

Представители вооруженных сил Украины пророй демонстрируют совершенно нечеловеческое отсутствие инстинкта самосохранения. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал снайпер группировки ВС РФ «Юг».

«Были случаи, когда противник выходил без оружия, без брони и экипировки и просто шел», — рассказал боец.

Он предположил, что подобного рода «бесстрашие» за гранью разумного может быть связано с приемом определенных психотропных веществ. Вероятно, бойцы ВСУ употребляют дозу какого-то наркотика и затем идут в атаку, отметил снайпер.

Ранее подпольщик из Николаева рассказал о снабжении мобилизованных солдат ВСУ психотропными препаратами на поле боя.
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