Представители вооруженных сил Украины пророй демонстрируют совершенно нечеловеческое отсутствие инстинкта самосохранения. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал снайпер группировки ВС РФ «Юг».
«Были случаи, когда противник выходил без оружия, без брони и экипировки и просто шел», — рассказал боец.
Он предположил, что подобного рода «бесстрашие» за гранью разумного может быть связано с приемом определенных психотропных веществ. Вероятно, бойцы ВСУ употребляют дозу какого-то наркотика и затем идут в атаку, отметил снайпер.
Ранее подпольщик из Николаева рассказал о снабжении мобилизованных солдат ВСУ психотропными препаратами на поле боя.