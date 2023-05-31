Профессор Стэнфорда Нолан считает, что инопланетяне живут среди нас

Профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан утверждает, что инопланетяне посещали нашу планету и все еще находятся среди нас. По словам доктора, эксперты проектируют НЛО для обратной «поездки» так как им пришлось совершить аварийную посадку.
«У меня есть веские основания доверять ряду людей, которые действительно участвовали в программах обратного проектирования или были очень близки к программам обратного проектирования, или которые недавно подтвердили этот факт», — цитирует профессора таблоид Daily Mail.
Нолан считает, что гости с других планет находятся среди нас со стопроцентной вероятностью. При этом, с большой вероятностью мы с ними даже сталкивались, но не увидели в них ничего особенного, подобно южноамериканским племенам, впервые увидевшим корабли.
Ранее бывший глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов рассказал о своих встречах с инопланетянами.