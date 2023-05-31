Военные Южной Кореи достали со дна Желтого моря часть ракеты-носителя КНДР

Военные Южной Кореи вытаскивают со дна Желтого моря часть космической ракеты-носителя КНДР, которая упала в результате неудачного запуска. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Северная Корея запустила ракету, чтобы вывести на орбиту военный разведывательный спутник. Но из-за неисправности двигателя второй ступени она упала в море, рассказали в Объедин6енном комитете начальников штабов Южной Кореи.
Ее обнаружили утром в 06:29 по местному времени в 200 километрах к западу от острова Очхандо.
Ранее в КНДР разъяснили причину неудачного запуска космического аппарата.