Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Военные Южной Кореи достали со дна Желтого моря часть ракеты-носителя КНДР

Общество
Военные Южной Кореи достали со дна Желтого моря часть ракеты-носителя КНДР

Военные Южной Кореи вытаскивают со дна Желтого моря часть космической ракеты-носителя КНДР, которая упала в результате неудачного запуска. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Северная Корея запустила ракету, чтобы вывести на орбиту военный разведывательный спутник. Но из-за неисправности двигателя второй ступени она упала в море, рассказали в Объедин6енном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Ее обнаружили утром в 06:29 по местному времени в 200 километрах к западу от острова Очхандо.

Ранее в КНДР разъяснили причину неудачного запуска космического аппарата.
ракета запуск кндр кндр
Военкоры ФАН