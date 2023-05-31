Российская Авиация поразила пункт дислокации 1-й бригады спецназначения Украины

ВКС РФ нанесли рекетно-бомбовый удар по позициям 1-бригады украинского спецназа. Об этом рассказал руководитель пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
«Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны», — отметил представитель Минобороны РФ.
Кроме того, полковник рассказал, что на Купянском направлении российская гаубичная артиллерия отработала по двум минометным расчетам ВСУ в районе Вишневого и Старицы. Также российскими орудиями были поражены гаубицы Д-20 и Д-30.
Ранее обозреватель Telegraph Бен Фармер рассказал, что даже в случае поставки Киеву самолетов F-16, подобный ленд-лиз никак не повлияет на ход анонсированного контрнаступления ВСУ.