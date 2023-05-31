Четверо погибли, 16 человек ранены в результате обстрела ВСУ поселка Карпаты в ЛНР

Вооруженные силы Украины обстреляли ночью на 31 мая птицефабрику в поселке Карпаты в Перевальском районе Луганской Народной республики. Об этом утром в среду сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации.
«В ночь на 31 мая 2023 г. вооруженные формирования Украины обстреляли птицефабрику», — пишет в Telegram-канале представительство в СЦКК.
По предварительной информации в результате обстрела ВСУ погибли четверо строителей. Ранения разной степени сложности получили 16 человек. Здание птицефабрики было повреждено. Уточняются дополнительные данные.
Ранее семь человек пострадали в результате обстрела Горловки в ДНР из реактивной системы залпового огня со стороны ВСУ.