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Четверо погибли, 16 человек ранены в результате обстрела ВСУ поселка Карпаты в ЛНР

Происшествия
Четверо погибли, 16 человек ранены в результате обстрела ВСУ поселка Карпаты в ЛНР

Вооруженные силы Украины обстреляли ночью на 31 мая птицефабрику в поселке Карпаты в Перевальском районе Луганской Народной республики. Об этом утром в среду сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации.

«В ночь на 31 мая 2023 г. вооруженные формирования Украины обстреляли птицефабрику», — пишет в Telegram-канале представительство в СЦКК.

По предварительной информации в результате обстрела ВСУ погибли четверо строителей. Ранения разной степени сложности получили 16 человек. Здание птицефабрики было повреждено. Уточняются дополнительные данные.

Ранее семь человек пострадали в результате обстрела Горловки в ДНР из реактивной системы залпового огня со стороны ВСУ.
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