В Германии полицейские задержали стриптизера с игрушечной винтовкой

В Германии в городе Франкфурт-на-Майне ошибочно задержали стриптизера, который держал в руке игрушечную винтовку. Об этом сообщает «Би-би-си».
Полицейские на улице увидели мужчину, одетого в форму американской полиции. На голове у него был шлем, а в руках игрушечный пистолет, похожий на настоящую винтовку.
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Позже выяснилось, что в руках у него была простая игрушка, а он сам оказался стриптизером, нанятым для вечеринки.
Ранее сообщалось, что в Великобритании полицейские произвели обыск в доме из-за детской игрушки.