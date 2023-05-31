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В Германии полицейские задержали стриптизера с игрушечной винтовкой

Происшествия
В Германии полицейские задержали стриптизера с игрушечной винтовкой

В Германии в городе Франкфурт-на-Майне ошибочно задержали стриптизера, который держал в руке игрушечную винтовку. Об этом сообщает «Би-би-си».

Полицейские на улице увидели мужчину, одетого в форму американской полиции. На голове у него был шлем, а в руках игрушечный пистолет, похожий на настоящую винтовку.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Позже выяснилось, что в руках у него была простая игрушка, а он сам оказался стриптизером, нанятым для вечеринки.

Ранее сообщалось, что в Великобритании полицейские произвели обыск в доме из-за детской игрушки.
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