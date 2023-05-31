The Sun: Отказ от завтрака негативно влияет на контроль веса, гормональную систему и уровень сахара в крови

Пропускать завтраки гораздо вреднее для организма, чем кажется. Отказ от утреннего приема пищи может пагубно сказаться на уровне сахара в крови, гормональной системе, похудении, сообщает спортивный диетолог Джесс Хиллард изданию The Sun.
Диетолог подчеркивает, что прием пищи должен состояться в первый час после пробуждения. Так можно защитить себя от скачка уровня сахара в крови.
«Этот скачок уровня сахара в крови может вызвать чрезмерную нагрузку на организм, а также привести к неправильному питанию», — рассказала эксперт.
Хиллард отметила, что голодание негативно сказывается на женском репродуктивном здоровье, может вызывать шок у организма с сопутствующим нарушением гормонального цикла, а в последствии привести к бесплодию.
Ранее диетолог и консультант по питанию Неха Сахайя рассказал про продукты, которые не стоит употреблять с утра на голодный желудок.