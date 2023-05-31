Психолог назвал признаки сексуальной наркомании и причины нарушений полового поведения

Психолог Джошуа Граббс рассказал, что сексуальную зависимость в некоторых случаях используют, чтобы оправдать измену или свое поведение. Об этом сообщает The Guardian.
Специалист подчеркнул, что в психологии нет диагноза «сексуальная зависимость». Его убрали из списка заболеваний по одной причине — он не имеет летального исхода после передозировки. Граббс отметил, что количество считающих себя сексуальными наркоманами возрастает.
«Когда клиент просит помощи из-за сексуальной зависимости, я понимаю, что он не может контролировать свою активность и это вызывает проблемы», — прокомментировал Джошуа Граббс
По мнению психолога, чаще всего причиной данного полового поведения является желание уйти от реальности, и неумение управлять своей жизнью.
Граббс упомянул, что некоторые пользуются термином «сексуальная зависимость», чтобы оправдать свои действия. Он уверен, что несмотря на выдуманное или настоящее расстройство, человек должен нести ответственность за свои поступки — будь то нарушение закона или супружеская неверность.
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