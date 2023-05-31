Психолог назвал признаки сексуальной наркомании и причины нарушений полового поведения

Граббс упомянул, что некоторые пользуются термином «сексуальная зависимость», чтобы оправдать свои действия. Он уверен, что несмотря на выдуманное или настоящее расстройство, человек должен нести ответственность за свои поступки — будь то нарушение закона или супружеская неверность.