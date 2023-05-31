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Нерадушный прием: в Киевской области мужчина бросил в гостей гранату после ссоры

Украина
Нерадушный прием: в Киевской области мужчина бросил в гостей гранату после ссоры

Посиделка с гостями в Киевской области закончилась смертью одного человека и ранением еще троих. Обстоятельства происшедшего раскрыла местная полиция.

Правоохранители сообщили, что к 36-летнему местному жителю пришли трое его знакомых. Мужчины, что-то не поделили, возник конфликт. В результате хозяин дома запустил в гостей гранатой. От полученных травм 27-летний пострадавший скончался на месте, двое других получили серьезные травмы. Также ранение получила соседка, крайне неудачно проходившая мимо.

После содеянного владелец дома попытался покончить с собой, однако его остановили сотрудники полиции. Теперь «подрывнику» грозит пожизненное заключение.

Ранее жительницу Саратовской области приговорили к 19 годам тюрьмы за отравление внуков и дочери-инвалида.
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