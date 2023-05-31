Нерадушный прием: в Киевской области мужчина бросил в гостей гранату после ссоры

Правоохранители сообщили, что к 36-летнему местному жителю пришли трое его знакомых. Мужчины, что-то не поделили, возник конфликт. В результате хозяин дома запустил в гостей гранатой. От полученных травм 27-летний пострадавший скончался на месте, двое других получили серьезные травмы. Также ранение получила соседка, крайне неудачно проходившая мимо.