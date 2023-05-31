Эксперты рассказали о шести самых необычных предложениях летнего отдыха в России

Рейтинг самых необычных летних туров по России составили эксперты маркетплейса по поиску уникальных поездок. Авторы из YouTravel.me составили список из шести самых интересных предложений по летнему отдыху.
Шестое место заняла поездка в Северную Осетию, во время которой можно будет поучиться астросъемке и запечатлеть необычные звездные кадры. Не менее интересное предложение, занявшее пятую позицию в рейтинге, тур на Шантарские острова. Тут можно понаблюдать за китами и касатками, птицами и медведями вдали от людей.
Любителям дикой природы подойдет тур на Камчатку, где в естественной среде обитания можно увидеть касаток и медведей, которые, как сообщают авторы, тут «очень толерантны» и не проявляют агрессию к людям.
«Бронзу» забрал тур к Северному Ледовитому океану. Путешественники, желающие почувствовать себя первопроходцами, смогут увидеть странные баржи и лодки во время двенадцатидневного плавания на Север.
Второе место в рейтинге занят тур в Пинежские пещеры Беломорско-Кулойского плато, в Архангельской области. Необычные пещеры, расположенные в гипсовых отложениях, смогут удивить туристов, не имеющих спелеологического опыта.
Возглавил список самых необычных поездок лета тур на высоту 2000 метров в Архыз. В конце лета именно тут можно будет наблюдать самый насыщенный звездопад года — метеорный поток Персеиды.
Ранее сообщалось, что расходы россиян на путешествия в праздничные дни начала мая увеличились по сравнению с прошлым годом.