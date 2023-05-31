Эксперты рассказали о шести самых необычных предложениях летнего отдыха в России

Шестое место заняла поездка в Северную Осетию, во время которой можно будет поучиться астросъемке и запечатлеть необычные звездные кадры. Не менее интересное предложение, занявшее пятую позицию в рейтинге, тур на Шантарские острова. Тут можно понаблюдать за китами и касатками, птицами и медведями вдали от людей.