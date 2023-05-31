В России планируют увеличить выпуск оборудования для реанимации и УЗИ

Госкорпорация «Ростех» на фоне антироссийских санкций планирует в 4 раза увеличить производство медицинского оборудования. Об этом сообщают «Известия».
В расширенную линейку продукции войдут диагностическое оборудование, аппаратура для реанимации, УЗИ, гинекологии, анестезии, неотложной помощи и другие. Компания планирует выпустить медицинскую продукцию под единым брендом.
Основной целью госкорпорации является выход в лидеры в качестве основных российских поставщиков медицинских изделий и увеличение доли компании в сегментах.
«Соответствующие корпоративные процедуры уже стартовали», — прокомментировал собеседник издания.
В данный момент суммарная доля «Ростеха» в сегментах не превышает 5%, поэтому ключевой задачей является ее увеличение до 20% к 2030 году.
«РТ-Медицинские технологии» будет курировать развитие медицинского приборостроения компании.
Ранее сообщалось, что родильное отделение больницы в Мариуполе получит оборудование от итальянской организации.