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В России планируют увеличить выпуск оборудования для реанимации и УЗИ

Общество
В России планируют увеличить выпуск оборудования для реанимации и УЗИ

Госкорпорация «Ростех» на фоне антироссийских санкций планирует в 4 раза увеличить производство медицинского оборудования. Об этом сообщают «Известия».

В расширенную линейку продукции войдут диагностическое оборудование, аппаратура для реанимации, УЗИ, гинекологии, анестезии, неотложной помощи и другие. Компания планирует выпустить медицинскую продукцию под единым брендом.

Основной целью госкорпорации является выход в лидеры в качестве основных российских поставщиков медицинских изделий и увеличение доли компании в сегментах.

«Соответствующие корпоративные процедуры уже стартовали», — прокомментировал собеседник издания.

В данный момент суммарная доля «Ростеха» в сегментах не превышает 5%, поэтому ключевой задачей является ее увеличение до 20% к 2030 году.

«РТ-Медицинские технологии» будет курировать развитие медицинского приборостроения компании.

Ранее сообщалось, что родильное отделение больницы в Мариуполе получит оборудование от итальянской организации.
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