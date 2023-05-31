Politico: В Польше спрогнозировали гражданскую войну из-за антироссийских шагов Варшавы

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник заявил, что собирается подписать спорный законопроект о создании комиссии по расследованиям «влияния России» на польскую политику, которая может запретить людям занимать госдолжности в течение десяти лет, пишет Politico.
Объявление лидера страны вызвало переполох, как внутри Польши, так и за ее пределами. Оппозиция заявила, что решение президента является позором для демократии и провоцирует гражданскую войну.
«Президент Анджей Дуда сегодня серьезно ослабил нашу страну, внутренне и внешне; он решил развязать гражданскую войну в Польше», — заявил лидер оппозиционной партии «Польша — 2050» Шимон Холовния.
Представитель США в Варшаве, посол Марк Бжезинский прокомментировал это решение от имени Вашингтона, заявив, что Соединенные Штаты Америки испытывают озабоченность из-за законов, являющихся преградой к демократичным и свободным выборам.
Ранее политическая конъюнктура Польши погрузилась в жаркие дебаты по поводу законопроекта о создании специальной комиссии по изучению «влияния России» на Варшаву.