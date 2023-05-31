В КНДР разъяснили причину неудачного запуска космического аппарата

Запущенная с территории КНДР ракета с разведывательным спутником рухнула к западу от Корейского полуострова. Причиной провала запуска стали проблемы со стабилизацией топлива и некорректная работа двигателя ракеты-носителя. Об этом сообщает государственное радио «Голос Кореи»
Официальное СМИ Пхеньяна уточняет, что носитель упал из-за потери тяги после отделения первой ступени. По результатам неудачного пуска будет проведено расследование. Повторный запуск планируется осуществить в «кратчайшие сроки» после его завершения.
Напомним, что первыми о запуске ракеты с территории КНДР сообщили японские СМИ. Там заявили о ее полете в сторону Окинавы. Жителей призвали прятаться под землей или в зданиях. Позже оказалось, что ракета не имела военного назначения.