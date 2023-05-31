Посол РФ в США Антонов назвал заявления Вашингтона об атаке БПЛА в Москве «поощрением украинских террористов»

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что никто «не верит американским лозунгам» о неодобрении атак украинских БПЛА на Москву. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале российского диппредставительства.
Представитель МИД РФ отметил, что заявление США об атаках БПЛА являются негласным одобрением действий Киева.
«По сути, это поощрение украинских террористов. Чего только стоят попытки прикрыться фразой о том, что здесь «собирают сведения». И тут же официальные лица переключаются на информационную атаку против нашей страны», — указал он.
Антонов добавил, что никто не верит США о неподдержке ударов украинских военных по территории России. Он упомянул, что слова Вашингтоном произносятся неуверенно и стыдливо.
Дипломат считает, что Соединенные Штаты пытаются втянуть страну в военные действия в Европе. Украинская сторона мечтает столкнуть лбами НАТО и Россию.
По мнению посла, удар ВСУ по Москве «не имел никакого военного смысла». Он уверен, что данное нападение стоит рассматривать в качестве теракта.
Ранее сообщалось, что в Белом доме не поддерживают удары украинских беспилотников по Москве.