Telegraph: переизбрание Эрдогана подрывает геополитические амбиции Евросоюза

«Брюсселю остается лишь проклинать тот день, когда он решил, что Турция может стать полноценным членом альянса. Повторное избрание Эрдогана на пятилетний срок представляет серьезный вызов для ЕС и подрывает его статус самопровозглашенной сверхдержавы с мягкой силой, сопоставимой с американской или китайской», - пишет автор.