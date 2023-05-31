Telegraph: переизбрание Эрдогана подрывает геополитические амбиции Евросоюза

Претензии ЕС на роль глобального игрока оказались сильно ослаблены на фоне переизбрания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на президентский пост. Об этом сообщает издание Telegraph.
Журналисты издания обращают внимание на то, что еще недавно Брюссель вел активные переговоры с Анкарой о вступлении последней в ЕС, однако перевыборы нынешнего турецкого лидера делают такие перспективы туманными.
«Брюсселю остается лишь проклинать тот день, когда он решил, что Турция может стать полноценным членом альянса. Повторное избрание Эрдогана на пятилетний срок представляет серьезный вызов для ЕС и подрывает его статус самопровозглашенной сверхдержавы с мягкой силой, сопоставимой с американской или китайской», - пишет автор.
Ранее стало известно, что инаугурация Эрдогана может состояться 3 июня. Об этом сообщил советник действующего президента Мехмет Учум.