Губернатор Флориды Рон Десантис: «Долговая сделка» только усугубит экономическую ситуацию в США

Сделка по приостановлению действия потолка госдолга США не исправила ситуацию с возможным банкротством страны, а только усугубила положение. С таким заявлением выступил глава штата Флорида Рон Десантес во время своей речи перед избирателями.
«Могу сказать вам, что наша страна как кренилась в сторону банкротства до долговой сделки, так и будет крениться после нее», — произнес он на митинге.
Губернатор заявил, что сделка не спасает американскую экономику. А дает «зеленый свет» накоплению новых долгов на четыре триллиона долларов в течение двух лет, на которые рассчитана «отмена» потолка.
Ранее в США запустили обратный отсчет до возможного дефолта на фоне бурных обсуждений ситуации с госдолгом.