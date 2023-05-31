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Губернатор Флориды Рон Десантис: «Долговая сделка» только усугубит экономическую ситуацию в США

Политика
Губернатор Флориды Рон Десантис: «Долговая сделка» только усугубит экономическую ситуацию в США

Сделка по приостановлению действия потолка госдолга США не исправила ситуацию с возможным банкротством страны, а только усугубила положение. С таким заявлением выступил глава штата Флорида Рон Десантес во время своей речи перед избирателями.

«Могу сказать вам, что наша страна как кренилась в сторону банкротства до долговой сделки, так и будет крениться после нее», — произнес он на митинге.

Губернатор заявил, что сделка не спасает американскую экономику. А дает «зеленый свет» накоплению новых долгов на четыре триллиона долларов в течение двух лет, на которые рассчитана «отмена» потолка.

Ранее в США запустили обратный отсчет до возможного дефолта на фоне бурных обсуждений ситуации с госдолгом.
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