Прилет БПЛА спровоцировал возгорание на Афипском НПЗ в Краснодарском крае

Пожар произошел на территории Афипского Нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. Одна из установок по переработке мазута загорелась, по предварительным данным, из-за атаки БПЛА.
«На месте работают пожарные расчеты предприятия, МЧС и экстренные службы, чтобы максимально быстро ликвидировать огонь», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Спасателям удалось локализовать возгорание на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Ситуация находится на личном контроле главы региона.
В настоящий момент пожар удалось потушить, о чем сообщил сам Кондратьев.
«Пожар на Афипском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен всем нашим службам за оперативную и профессиональную работу», — рассказал глава субъекта.
Ранее в Северском районе Краснодарского края предотвратили попытку атаки на Ильинский нефтеперерабатывающий завод с помощью неустановленных беспилотников.