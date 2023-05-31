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Прилет БПЛА спровоцировал возгорание на Афипском НПЗ в Краснодарском крае

Происшествия
Прилет БПЛА спровоцировал возгорание на Афипском НПЗ в Краснодарском крае

Пожар произошел на территории Афипского Нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. Одна из установок по переработке мазута загорелась, по предварительным данным, из-за атаки БПЛА.

«На месте работают пожарные расчеты предприятия, МЧС и экстренные службы, чтобы максимально быстро ликвидировать огонь», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Спасателям удалось локализовать возгорание на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Ситуация находится на личном контроле главы региона.

В настоящий момент пожар удалось потушить, о чем сообщил сам Кондратьев.

«Пожар на Афипском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен всем нашим службам за оперативную и профессиональную работу», — рассказал глава субъекта.

Ранее в Северском районе Краснодарского края предотвратили попытку атаки на Ильинский нефтеперерабатывающий завод с помощью неустановленных беспилотников.
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