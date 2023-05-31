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Telegraph: поставки истребителей F-16 Украине не повлияют на ход контрнаступления ВСУ

Армия
Telegraph: поставки истребителей F-16 Украине не повлияют на ход контрнаступления ВСУ

Истребители F-16, которые планируют передать Украине западные страны, никак не повлияют на результат планируемого контрнаступления. Об этом сообщает обозреватель Telegraph Бен Фармер.

Британский журналист считает, что обучение украинский военных займет минимум четыре месяца. Некоторые прогнозы также предполагают, что это может занять больше времени, поскольку успех во многом зависит от наземного обеспечения, механики и логистики.

«Использование западных наемников могло бы сэкономить время, но это слишком серьезная затея. Это значит, что F-16 вряд ли сыграют роль в скором контрнаступлении», — прокомментировал обозреватель.

Также он добавил, что для доставки истребителей на Украину необходимо несколько месяцев.

Фармер подчеркнул, что эксперты сомневаются в уместности отправки истребителей ВСУ, потому что они не дадут преимущества в воздушном пространстве.

Ранее читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали идею Запада поставить Украине истребители F-16.
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