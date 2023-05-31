В Лондоне экоактивистам удалось заблокировать движение по четырем мостам

В Лондоне активисты экологического движения Just Stop Oil, осуществляющие акцию против добычи нефти и газа, попытались закрыть движение на четырех мостах. Об этом сообщает в соцсетях сама организация.
По информации активистов, в 16:15 по местному времени 68 экоактивистов, разделившись на четыре группы, начали марш на мостах Блэкфрайерс, Ватерлоо, по Тауэрскому и по Лондонскому мостам. Они полностью остановили движение.
Позже прибыли местные полицейские и приостановили акцию протеста. Активистов не арестовали.
По мнению экоактивистов, британское население и политические партии, кроме тори, согласны позицией, что нужно прекратить разрабатывать новые месторождения газа и нефти.
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