Женщина пострадала при обстреле Шебекино Белгородской области

ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области. В результате атаки пострадала женщина. Об этом ночью в среду рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Обстрел Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая», — сообщил губернатор области.
Гладков добавил, что атака привела к повреждениям жилых домов и возгоранию транспорта. Подробности произошедшего уточняются.
Ранее село Шебекино в Белгородской области подверглось обстрелу утром 29 мая. В СМИ отметили, что это самый сильный удар по населенному пункту с начала специальной военной операции.