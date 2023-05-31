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Женщина пострадала при обстреле Шебекино Белгородской области

Происшествия
Женщина пострадала при обстреле Шебекино Белгородской области

ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области. В результате атаки пострадала женщина. Об этом ночью в среду рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Обстрел Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая», — сообщил губернатор области.

Гладков добавил, что атака привела к повреждениям жилых домов и возгоранию транспорта. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее село Шебекино в Белгородской области подверглось обстрелу утром 29 мая. В СМИ отметили, что это самый сильный удар по населенному пункту с начала специальной военной операции.
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