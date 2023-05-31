Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Певица Бейонсе почтила память Тины Тернер исполнением ее песни на своем концерте в Лондоне

Шоу-бизнес
Певица Бейонсе почтила память Тины Тернер исполнением ее песни на своем концерте в Лондоне

Певица Бейонсе исполнила на своем концерте в Лондоне песню River Deep — Mountain High в память о «королеве рок-н-ролла» Тине Тернер. Об этом сообщает Page Six.

Легендарная певица умерла 24 мая после продолжительной болезни. Ей было 83 года.

До этого звезда, выступая в Париже, попросила публику пошуметь, отдавая дань памяти покойной легенде. Она так же отметила, что без Тернер ее «не было бы на сцене». Бейонсе призналась в бесконечной радости тому, что ей посчастливилось застать легенду живой.

Ранее ФАН опубликовал топ-5 песен легендарной Тины Тернер.
тина тернер бьенсе память
Военкоры ФАН