Певица Бейонсе почтила память Тины Тернер исполнением ее песни на своем концерте в Лондоне

Певица Бейонсе исполнила на своем концерте в Лондоне песню River Deep — Mountain High в память о «королеве рок-н-ролла» Тине Тернер. Об этом сообщает Page Six.
Легендарная певица умерла 24 мая после продолжительной болезни. Ей было 83 года.
До этого звезда, выступая в Париже, попросила публику пошуметь, отдавая дань памяти покойной легенде. Она так же отметила, что без Тернер ее «не было бы на сцене». Бейонсе призналась в бесконечной радости тому, что ей посчастливилось застать легенду живой.
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