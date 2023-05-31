Певица Бейонсе почтила память Тины Тернер исполнением ее песни на своем концерте в Лондоне

До этого звезда, выступая в Париже, попросила публику пошуметь, отдавая дань памяти покойной легенде. Она так же отметила, что без Тернер ее «не было бы на сцене». Бейонсе призналась в бесконечной радости тому, что ей посчастливилось застать легенду живой.