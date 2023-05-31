«Роскосмос»: Станция «Луна-27» будет размещена еще южнее «Луны-25»

Межпланетную станцию «Луна-25» планируют запустить уже в августе 2023 года. Аппарат сейчас проходит финальные наземные испытания для отработки бортового комплекса управления для главного этапа миссии — мягкой посадки на поверхности естественного спутника Земли, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
«Впервые в истории космонавтики аппарат будет садиться в сложных условиях в окрестности Южного полюса Луны», — сообщают в госкорпорации.
Дополнительные мероприятия по испытанию всех систем управления необходимы для достижения требуемой надежности реализации миссии. В 2027 и 2028 годах ученые планируют отправить станции «Луна-26» и «Луна-27». Ожидается, что последняя будет размещена около 80 градусов южной широты, что на 10 градусов ближе к полюсу, чем «Луна-25».
Ранее представители Китайской корпорации космической науки и техники заявили об успехе испытания многоразового космического аппарата.