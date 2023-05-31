«Роскосмос»: Станция «Луна-27» будет размещена еще южнее «Луны-25»

Дополнительные мероприятия по испытанию всех систем управления необходимы для достижения требуемой надежности реализации миссии. В 2027 и 2028 годах ученые планируют отправить станции «Луна-26» и «Луна-27». Ожидается, что последняя будет размещена около 80 градусов южной широты, что на 10 градусов ближе к полюсу, чем «Луна-25».