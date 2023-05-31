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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на эту среду

Общество
Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на эту среду

В Москве и области в среду, 31 мая, ожидается небольшой дождь, облачная погода с прояснениями и до +23 градусов тепла. Об этом сообщает российский Гидрометцентр.

Днем москвичей ожидает от +16 до +18 градусов тепла. Ночью температура воздуха похолодает до +5 градусов по Цельсию.

В Московской области в дневное время синоптики обещают от +16 до +21 градусов тепла. Ночью данные термометра покажут до +3 градусов Цельсия.

Ожидается ветер северо-западного направления со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление будет составлять 746 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что экологи обнаружили несанкционированную свалку в Московском районе Петербурга.
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