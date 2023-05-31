Глава NASA Нельсон считает, что человек может достичь Марса в 2040 году

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в интервью заявил, что в 2040 году люди могут достичь Марса. Об этом сообщает газета El Mundo.
Ему задали вопрос о самой ранней дате, когда люди могли бы достичь Марса.
«В 2040 году, осталось всего 17 лет», — прокомментировал глава NASA.
Нельсон рассказал, что потребуется 7-8 лет, чтобы добраться до Марса. Но даже в этом случае необходимо остаться на пару лет, пока расположение планет не позволит обратно вернуться на Землю. Возвращение займет около 6-8 месяцев.
«Нам еще многое предстоит разработать, чтобы сохранить жизнь людям, отправляющимся на Марс», — упомянул он.
Ранее сообщалось, что компания Blue Origin начнет разработку модуля для посадки на Луну в 2029 году.