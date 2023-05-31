Введенный Польшей запрет на пересечение границы российскими грузовиками не повлияет на доступность товаров

Запрет на въезд в Польшу российских грузовиков не повлияет на поставку товаров в Россию и транспортировку экспортных товаров. Об этом сообщил глава президиума Ассоциации компании розничной торговли Игорь Караваев.
Варшава в понедельник объявила о блокировке въезда в страну грузового транспорта с номерами Белоруссии или России с первого июня. По мнению эксперта, этот запрет не должен значительно повлиять на доставку товаров в страну.
«В среднесрочной перспективе запрет не скажется ни на поставках ритейлеров, ни на доступности товаров для потребителя», — приводит РИА Новости заявление Караваева.
Эксперт объяснил, что через польскую границу перестанут ездить очень малое количество грузовиков, перевозивших грузы по европейской стране после запрета ЕС в качестве исключения по запросам производителей.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Польшу враждебным для России государством.