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Певица Бьянка послала всех, кто критикует ее за лишний вес

Шоу-бизнес
Певица Бьянка послала всех, кто критикует ее за лишний вес

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) в не вполне цензурной форме отреагировала в социальной сети на критику ее внешнего вида.

По мнению знаменитости, которая сейчас борется с лишним весом, тех, кто осуждает и высмеивает других нужно «просто посылать» и не тратить свое время.

Певица уверенна, что подобное могут написать люди с большими комплексами или с проблемами в голове.

Ранее певица Бьянка поделилась своим секретом экспресс-похудения к лету. Ради результата звезда готова скинуть 20 килограммов упорными тренировками и суровыми диетами.
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