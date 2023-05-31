Певица Бьянка послала всех, кто критикует ее за лишний вес

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) в не вполне цензурной форме отреагировала в социальной сети на критику ее внешнего вида.
По мнению знаменитости, которая сейчас борется с лишним весом, тех, кто осуждает и высмеивает других нужно «просто посылать» и не тратить свое время.
Певица уверенна, что подобное могут написать люди с большими комплексами или с проблемами в голове.
Ранее певица Бьянка поделилась своим секретом экспресс-похудения к лету. Ради результата звезда готова скинуть 20 килограммов упорными тренировками и суровыми диетами.