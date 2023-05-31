В Центральном районе Петербурга мужчина едва не сгорел заживо в личной сауне

Пожарным удалось ликвидировать огонь, вспыхнувший в сауне Центрального района Петербурга. Об этом сообщают МЧС России по региону.
По данным ведомства, в среду, 31 мая, в 01:38 по московскому времени пожарным поступило сообщение о возгорании сауны в четырехкомнатной отдельной квартире. На тушение пожара выехали 15 огнеборцев и 3 единицы спецтехники. В 02:31 по московскому времени им удалось потушить огонь.
На месте установили, что огонь вспыхнул в сауне на площади 10 квадратных метров. В результате возгорания пострадал мужчина, он доставлен в больницу.
Ранее сообщалось, что в Калининском районе Петербурга произошел пожар в многоквартирном доме.