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В Центральном районе Петербурга мужчина едва не сгорел заживо в личной сауне

Происшествия
В Центральном районе Петербурга мужчина едва не сгорел заживо в личной сауне

Пожарным удалось ликвидировать огонь, вспыхнувший в сауне Центрального района Петербурга. Об этом сообщают МЧС России по региону.

По данным ведомства, в среду, 31 мая, в 01:38 по московскому времени пожарным поступило сообщение о возгорании сауны в четырехкомнатной отдельной квартире. На тушение пожара выехали 15 огнеборцев и 3 единицы спецтехники. В 02:31 по московскому времени им удалось потушить огонь.

На месте установили, что огонь вспыхнул в сауне на площади 10 квадратных метров. В результате возгорания пострадал мужчина, он доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что в Калининском районе Петербурга произошел пожар в многоквартирном доме.
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