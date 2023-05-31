В Центральном районе Петербурга мужчина едва не сгорел заживо в личной сауне

По данным ведомства, в среду, 31 мая, в 01:38 по московскому времени пожарным поступило сообщение о возгорании сауны в четырехкомнатной отдельной квартире. На тушение пожара выехали 15 огнеборцев и 3 единицы спецтехники. В 02:31 по московскому времени им удалось потушить огонь.