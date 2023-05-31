«Как разместить в одном купе 10 пуделей?»: в РЖД перечислили самые необычные обращения на горячую линию

Наибольшее количество запросов поступает от посетителей вокзала Краснодар-1 — их с начала года было около девяти тысяч. Второе место разделили Пенза-1 и Екатеринбург — около шести тысяч каждый. Пассажиры с нарушением слуха, для которых доступна консультация на русском жестовом языке, начали обращаться за помощью по видеотерминалам вдвое чаще.