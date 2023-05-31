«Как разместить в одном купе 10 пуделей?»: в РЖД перечислили самые необычные обращения на горячую линию

Более 100 тысяч звонков поступило в Центр поддержки клиентов РЖД с начала 2023 года, что на 19% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Кроме самых частых вопросов о наличии билетов или расписании поездов, операторам колл-центра поступают и крайне необычные обращения, сообщает в Телеграмма РЖД.
Наибольшее количество запросов поступает от посетителей вокзала Краснодар-1 — их с начала года было около девяти тысяч. Второе место разделили Пенза-1 и Екатеринбург — около шести тысяч каждый. Пассажиры с нарушением слуха, для которых доступна консультация на русском жестовом языке, начали обращаться за помощью по видеотерминалам вдвое чаще.
Пассажиры, как правило, обращаются в Центр поддержки за информацией о количестве билетов, расписании движения, вариантах пересадок или номере путей отправления или прибытия поездов.
При этом, как сообщают в новостном канале Российской железной дороги, вопросы посетителей ЖД вокзалов бывают крайне непредсказуемыми. Так к операторам обращались за советом о способах размещения в одном купе десяти пуделей, просили найти место для передержки морских свинок. Люди также звонили в колл-центр с просьбой помочь с поиском пользователя в социальной сети «Одноклассники» или одолжить денег на билет.
Ранее в РЖД анонсировали строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.