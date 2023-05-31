На затонувшем «Титанике» нашли ожерелье из зубов огромной акулы

На давно затонувшем корабле «Титаник» нашли ожерелье из зуба огромной акулы, пишет Daily Mail.
Корабль залегает на глубине 13 тысяч футов (это примерно 4 километра). Прошлом летом подводный аппарат провел там более 200 часов, и сделал 700 тысяч снимков, чтобы их использовать для последующей 3D реконструкции 3D.
На одном из фото были замечены характерные для зуба мегалодона очертания. Теперь исследователи хотят выяснить, чье это ожерелье. Потому что судя по размеру зуба палеонтолог Майкл Бентон предположил, что он может принадлежать и представителю современного вида акулы.
Ранее экс-депутат нашел человеческий череп на месте прокладки электрического кабеля в Тосненском районе Ленобласти.