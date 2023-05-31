На затонувшем «Титанике» нашли ожерелье из зубов огромной акулы

На одном из фото были замечены характерные для зуба мегалодона очертания. Теперь исследователи хотят выяснить, чье это ожерелье. Потому что судя по размеру зуба палеонтолог Майкл Бентон предположил, что он может принадлежать и представителю современного вида акулы.