Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что предложенные им принципы безопасности Запорожской АЭС получили поддержку

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что предложенные Международным агентством по атомной энергии принципы безопасности Запорожской АЭС получили огромную поддержку. Об этом он сообщил после заседания СБ ООН.
Гросси рассказал, что пять основных предложенных принципов безопасности Запорожской АЭС получили одобрение. Во время голосования не было ни одного голоса «против». В частности, о своей поддержке инициативы заявил заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан.
Глава МАГАТЭ считает, что соблюдение принципов безопасности ЗАЭС является минимумом, который поможет избежать наихудшего развития событий.
Ранее руководитель агентства по атомной энергетике призвал не наносить удары по Запорожской АЭС.