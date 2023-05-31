Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что предложенные им принципы безопасности Запорожской АЭС получили поддержку

Гросси рассказал, что пять основных предложенных принципов безопасности Запорожской АЭС получили одобрение. Во время голосования не было ни одного голоса «против». В частности, о своей поддержке инициативы заявил заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан.