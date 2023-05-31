Мир без России: очередной план Киева по урегулированию конфликта не предполагает участия Москвы

Киев совместно с лидерами стран союзников планируют организовать мировой саммит без участия России для обсуждения украинского плана прекращения конфликта. Об этом глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал изданию Wall Street Journal.
«Нам нужен единый план ответственного цивилизованного мира, который действительно хочет жить в мире», — цитирует газета представителя офиса Зеленского.
Как пишет WSJ, целью саммита может быть попытка увеличить поддержку плана Киева по урегулированию на мировой арене. Украина допускает диалог и с такими странами, как Бразилия и Китай, дружественных России.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский посетил саммит стран «Большой семерки».