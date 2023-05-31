В Калининском районе Петербурга произошел пожар в многоквартирном доме

В произошедшем пожаре пострадал мужчина, его направили в больницу. Об этом сообщает МЧС России по региону.
В Калининском районе Петербурга произошло возгорание однокомнатной квартиры. Пожарным сообщили о пожаре в среду, 31 мая, в 01:05 по московскому времени. Через полчаса огнеборцам удалось ликвидировать возгорание в одной из квартир.
По информации ведомства, в однокомнатной квартире обгорели постельные принадлежности и диван. В результате пожара пострадал мужчина. Его направили в больницу.
В тушении пожара были задействованы 15 человек и 3 единицы спецтехники.
Ранее сообщалось, что в иркутском селе Мамоны произошел пожар в школе №69.