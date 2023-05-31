В Калининском районе Петербурга произошел пожар в многоквартирном доме

В Калининском районе Петербурга произошло возгорание однокомнатной квартиры. Пожарным сообщили о пожаре в среду, 31 мая, в 01:05 по московскому времени. Через полчаса огнеборцам удалось ликвидировать возгорание в одной из квартир.