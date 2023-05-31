Сенатор США Линдси Грэм заявил, что знает подробности скорого наступления ВСУ

Грэм заявил, что «операции по формированию» уже начались, а значит Киев уже совершает действия, нацеленные на подготовку почвы для своего наступления. Эту информацию подтвердил и советник президента Украины Михаил Подоляк. Сотрудник офиса Зеленского заявил, что происходящее сейчас «является предшественником контратаки».