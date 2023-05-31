Сенатор США Линдси Грэм заявил, что знает подробности скорого наступления ВСУ

Американский сенатор Линдси Грэм после визита в Киев и встречи с украинским руководством рассказал, что контрнаступление начнется уже скоро. Политик утверждает, что киевское руководство ознакомило его с подробным планом атаки.
В свою очередь, Грэм обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что приложит все усилия для дальнейшего спонсирования киевского режима вооружением и военными технологиями.
«В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы украинцами», — цитирует сенатора Politico.
Грэм заявил, что «операции по формированию» уже начались, а значит Киев уже совершает действия, нацеленные на подготовку почвы для своего наступления. Эту информацию подтвердил и советник президента Украины Михаил Подоляк. Сотрудник офиса Зеленского заявил, что происходящее сейчас «является предшественником контратаки».
Ранее на встрече с украинским президентом сенатор назвал «самой удачной» тратой денег США смерти россиян.