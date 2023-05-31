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В Омске ночью сотрудники магазина нашли трехлетнего голого мальчика

Происшествия
В Омске ночью сотрудники магазина нашли трехлетнего голого мальчика

В Омске в круглосуточном магазине ночью был найден трехлетний голый мальчик. Об этом сообщает Telegram-канал региональной полиции.

В полицию региона около 01:00 по местному времени поступило сообщение о найденном малыше. Охранник рассказал, что в магазин пришел потерявшийся маленький мальчик без одежды. Ребенок не мог ничего рассказать.

По данным ведомства, трехлетнего малыша отправили с сотрудниками скорой помощи домой. Полицейские проехались по предполагаемому месту жительства семьи.

В документах органов опеки и попечительства родители мальчика не упоминались. После произошедшего на мать ребенка выписали административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Также поставили ее на профилактический учет.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области 15-летняя девочка сбежала из дома и исчезла.
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