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В России с 1 июня по 31 августа 2023 года начнут эксперимент по маркировке соков

Общество
В России с 1 июня по 31 августа 2023 года начнут эксперимент по маркировке соков

В России с 1 июня по 31 августа 2023 года начнут эксперимент по маркировке безалкогольных напитков, включая соки. Данное постановление было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

В основном эксперимент затрагивает пивоваренную продукцию и упакованную воду, которые обязательно должны маркироваться.

«У них есть опыт работы с маркировкой и необходимыми техническими решениями», — прокомментировали в ведомстве.

В эксперименте изъявили желание участвовать более 10 компаний, рассказали в Центре развития перспективных технологий.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило введение обязательной маркировки для детской воды.
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