В России с 1 июня по 31 августа 2023 года начнут эксперимент по маркировке соков

В России с 1 июня по 31 августа 2023 года начнут эксперимент по маркировке безалкогольных напитков, включая соки. Данное постановление было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.
В основном эксперимент затрагивает пивоваренную продукцию и упакованную воду, которые обязательно должны маркироваться.
«У них есть опыт работы с маркировкой и необходимыми техническими решениями», — прокомментировали в ведомстве.
В эксперименте изъявили желание участвовать более 10 компаний, рассказали в Центре развития перспективных технологий.
Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило введение обязательной маркировки для детской воды.