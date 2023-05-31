Олимпийская чемпионка Марина Анисина объяснила, почему уехала жить в Турцию без супруга Никиты Джигурды

Марина Анисина стала четвертой женой Никиты Джигурды. В 2008 году они поженились, однако уже в 2016 году они развелись. Спортсменка призналась, что причиной развода послужили выходки артиста. Впрочем, спустя 5 лет пара сошлась вновь.