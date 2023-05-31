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Олимпийская чемпионка Марина Анисина объяснила, почему уехала жить в Турцию без супруга Никиты Джигурды

Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Марина Анисина объяснила, почему уехала жить в Турцию без супруга Никиты Джигурды

Олимпийская чемпионка Марина Анисина объяснила, почему она уехала с детьми жить в Турцию без супруга Никиты Джигурды. Об этом сообщил 5tv.

«Наши дети профессионально занимаются теннисом, поэтому мы подстраиваемся под тренеров и академии тенниса», – поделилась супруга актера.

Она также опровергла слухи о намерении развестись с мужем.

«Начались статьи, что я куда-то уехала. Нас невозможно разлучить», – заключила знаменитость.

Марина Анисина стала четвертой женой Никиты Джигурды. В 2008 году они поженились, однако уже в 2016 году они развелись. Спортсменка призналась, что причиной развода послужили выходки артиста. Впрочем, спустя 5 лет пара сошлась вновь.

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