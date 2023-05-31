Олимпийская чемпионка Марина Анисина объяснила, почему уехала жить в Турцию без супруга Никиты Джигурды

Олимпийская чемпионка Марина Анисина объяснила, почему она уехала с детьми жить в Турцию без супруга Никиты Джигурды. Об этом сообщил 5tv.
«Наши дети профессионально занимаются теннисом, поэтому мы подстраиваемся под тренеров и академии тенниса», – поделилась супруга актера.
Она также опровергла слухи о намерении развестись с мужем.
«Начались статьи, что я куда-то уехала. Нас невозможно разлучить», – заключила знаменитость.
Марина Анисина стала четвертой женой Никиты Джигурды. В 2008 году они поженились, однако уже в 2016 году они развелись. Спортсменка призналась, что причиной развода послужили выходки артиста. Впрочем, спустя 5 лет пара сошлась вновь.
Ранее Никита Джигурда высказал свое мнение о выступлении Верки Сердючки, визитах в зону СВО и сбежавших из России артистах