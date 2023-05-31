Запрещенный в служении протоиерей Леонид Калинин госпитализирован с сердечным приступом

Отстраненный от служения протоиерей Леонид Калинин был госпитализирован с сердечным приступом. Священнослужитель рассказал, что в московской больнице он пробудет как минимум до утра.
«Сегодня утром всё было хорошо. А потом стало давить сильно грудь, я не гипертоник, не понял что», — рассказал протоиерей агентству РИА Новости.
Давление у Калинина поднялось до показателя «220 на 110». Приехавшая на вызов скорая помощь госпитализировала священослужителя. В настоящее время он находится в больнице.
Протоиерея, ранее занимавшего должность председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ, отстранили от всех обязанностей в пятницу после его призыва не перевозить в храм христа Спасителя икону «Троицы» кисти Андрея Рублева.
Ранее сообщалось, что протоиерей освобожден от должностей настоятеля храма священномученика Климента.