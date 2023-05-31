Запрещенный в служении протоиерей Леонид Калинин госпитализирован с сердечным приступом

Протоиерея, ранее занимавшего должность председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ, отстранили от всех обязанностей в пятницу после его призыва не перевозить в храм христа Спасителя икону «Троицы» кисти Андрея Рублева.