Перед посольством ФРГ в Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России. Протестующие собрались возле посольства Германии. Об этом сообщают «Известия».
Корреспондент издания Семен Еремин рассказывает, что собравшиеся перегородили одну из центральных улиц столицы. По его мнению, протестующие настроены решительно.
Основная масса митингующих — молодежь. Журналист отметил, что место проведения выбрано из-за удобства, поскольку находится в центре Белграда.
«Сербы после бомбардировок 1999 года страны НАТО не разделяют по степени ответственности за содеянное и за те последствия, которые страна переживает до сих пор», — добавил в конце корреспондент.
Ранее в МИД заявили, что Россия продолжит поддержку Сербии в отстаивании своих прав.