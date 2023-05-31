Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Министерство образования поддержало идею уйти от обучения в магистратуре с непрофильным бакалавриатом

Общество
Министерство образования поддержало идею уйти от обучения в магистратуре с непрофильным бакалавриатом

Замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев сообщил, что идея уйти от практики обучения в магистратуре студентов, окончивших ранее бакалавриат по другой специальности, является правильной. Об этом чиновник сообщил ТАСС.

В беседе с ТАСС чиновник рассказал, что президент уже предлагал специализировать высшее образование.

Глава ведомства Валерий Фальков ранее сообщил, что программа магистратуры в новейшей системе образования не будет реализовываться во всех высших учебных заведениях России, Министерство планирует провести соответствующей отбор.

Ранее минцифры предложило создать реестр воинского учета до конца 2023 года.
бакалавриат магистратура обучение
Военкоры ФАН