Министерство образования поддержало идею уйти от обучения в магистратуре с непрофильным бакалавриатом

Замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев сообщил, что идея уйти от практики обучения в магистратуре студентов, окончивших ранее бакалавриат по другой специальности, является правильной. Об этом чиновник сообщил ТАСС.
В беседе с ТАСС чиновник рассказал, что президент уже предлагал специализировать высшее образование.
Глава ведомства Валерий Фальков ранее сообщил, что программа магистратуры в новейшей системе образования не будет реализовываться во всех высших учебных заведениях России, Министерство планирует провести соответствующей отбор.
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