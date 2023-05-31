Переехавший в Сербию на ПМЖ россиянин рассказал об особенностях жизни в европейской стране для эмигрантов

Переехавший с семьей в Сербию россиянин Алексей рассказал в интернет-блоге о всех тонкостях, с которыми могут столкнуться эмигранты в стране. Мужчина перечислил ряд плюсов и минусов жизни в этой стране.
Алексей похвастался, что в сербском городе Нови-Сад его бизнес по продаже брендовой спортивной обуви развивается гораздо лучше, чем в Москве. Предприниматель связывает это с тем, что местные жители любят «спорт, кроссовки и понты». После двух лет жизни за границей россиянин планирует открывать уже второй магазин, но теперь в Белграде.
Мужчина перечислил и такие плюсы страны, как простая кухня, красивая европейская архитектура центра города и спокойный и комфортный стиль жизни в Нови-Саде. Однако он привел и такие минусы, как загрязненный воздух, недоступность вызова врача на дом без особо острой необходимости, слишком дорогой интернет, необычный стиль вождения местных жителей, который автор назвал «османско-балканским».
Впечатление Алексея в целом положительное, он даже признался, что «любит» Нови-Сад, хотя его супруга не разделяет теплых чувств мужа к новому месту жительства. Она назвала Сербию «большой деревней». Семья планирует переезжать в столицу — Белград, и допускает возможный переезд в другую европейскую страну в будущем
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