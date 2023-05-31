Переехавший в Сербию на ПМЖ россиянин рассказал об особенностях жизни в европейской стране для эмигрантов

Алексей похвастался, что в сербском городе Нови-Сад его бизнес по продаже брендовой спортивной обуви развивается гораздо лучше, чем в Москве. Предприниматель связывает это с тем, что местные жители любят «спорт, кроссовки и понты». После двух лет жизни за границей россиянин планирует открывать уже второй магазин, но теперь в Белграде.