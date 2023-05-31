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ВС США обвинили китайский истребитель в «агрессивном полете» над Южно-Китайским морем

Армия
ВС США обвинили китайский истребитель в «агрессивном полете» над Южно-Китайским морем

Индо-Тихоокеанское командование ВС США сообщило, что китайский истребитель J-16 ВВС выполнил «агрессивный полет» перед американским стратегическим самолетом-разведчиком RC-135.

«Пилот истребителя J-16 ВВС КНР 26 мая 2023 года совершил излишне агрессивный маневр во время перехвата американского самолета RC-135, из-за чего тот был вынужден пролететь через спутную струю» — говорится в сообщении ВС США.

По данным военного ведомства, американский самолет летел над Южно-Китайским морем в соответствии с международным правом. В результате близкого маневрирования китайского истребителя произошла спутная струя, которая образовалась при полете двух летательных аппаратов.

В ВС США ожидают, чтобы все страны Индо-Тихоокеанского региона могли использовать воздушное пространство в соответствии с международными нормами.

Ране сообщалось, что лондонский аэропорт Гатвик приостановил десятки рейсов из-за беспилотника.
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