ВС США обвинили китайский истребитель в «агрессивном полете» над Южно-Китайским морем

Индо-Тихоокеанское командование ВС США сообщило, что китайский истребитель J-16 ВВС выполнил «агрессивный полет» перед американским стратегическим самолетом-разведчиком RC-135.
«Пилот истребителя J-16 ВВС КНР 26 мая 2023 года совершил излишне агрессивный маневр во время перехвата американского самолета RC-135, из-за чего тот был вынужден пролететь через спутную струю» — говорится в сообщении ВС США.
По данным военного ведомства, американский самолет летел над Южно-Китайским морем в соответствии с международным правом. В результате близкого маневрирования китайского истребителя произошла спутная струя, которая образовалась при полете двух летательных аппаратов.
В ВС США ожидают, чтобы все страны Индо-Тихоокеанского региона могли использовать воздушное пространство в соответствии с международными нормами.
Ране сообщалось, что лондонский аэропорт Гатвик приостановил десятки рейсов из-за беспилотника.