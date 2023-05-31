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«Зачем живете с жирными мужланами»: Алена Водонаева выступила против отношений Оксаны Самойловой и Джигана

Шоу-бизнес
«Зачем живете с жирными мужланами»: Алена Водонаева выступила против отношений Оксаны Самойловой и Джигана

Участница шоу «Звезды в Африке» Алена Водонаева возмутилась, узнав о воссоединении музыканта Джигана и модели Оксаны Самойловой.

Телеведущая была возмущена решением Самойловой, о чем резко высказалась в своих социальных сетях.

«Девушки, женщины, хочу задать вам вопрос. Только отвечайте честно. Вы зачем живете с жирными, обрюзгшими мужланами, которые вас не уважают? Зачем прощаете? Ради чего терпите?», – заявила Водонаева в своем микроблоге.

Ранее модель Оксана Самойлова рассказала подписчикам о своих многочисленных проблемах.
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