«Зачем живете с жирными мужланами»: Алена Водонаева выступила против отношений Оксаны Самойловой и Джигана

Участница шоу «Звезды в Африке» Алена Водонаева возмутилась, узнав о воссоединении музыканта Джигана и модели Оксаны Самойловой.
Телеведущая была возмущена решением Самойловой, о чем резко высказалась в своих социальных сетях.
«Девушки, женщины, хочу задать вам вопрос. Только отвечайте честно. Вы зачем живете с жирными, обрюзгшими мужланами, которые вас не уважают? Зачем прощаете? Ради чего терпите?», – заявила Водонаева в своем микроблоге.
Ранее модель Оксана Самойлова рассказала подписчикам о своих многочисленных проблемах.