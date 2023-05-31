Минкультуры исключило из экспертных советов ряд кинорежиссеров

Министерством культуры обновило состав совета экспертов по игровым, документальным и анимированным фильмам. Эти советы принимают заявки организаций кинематографии на получение государственных субсидий. Об этом сообщает «Ведомости».
Как сообщает издание, ранее входящие в состав советов режиссеры Алексей Учитель, Алексей Федорченко, а так же продюсеры Петр Ануров, Антон Златопольский больше там не состоят.
При этом в советах появились представители Министерства культуры, а так же множество новых участников.
Ранее актриса МХТ им. Чехова Ольга Яковлева получила награду «За заслуги в культуре и искусстве».