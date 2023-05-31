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Следственный комитет расследует обрушение трибун на стадионе в Ростове-на-Дону

Происшествия
Следственный комитет расследует обрушение трибун на стадионе в Ростове-на-Дону

Следственный комитет расследует трагедию с обрушением трибун на стадионе в Ростове-на-Дону, в результате которого погибла женщина и пострадали десятки людей, включая детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на стадионе «Гребной канал-Дон» во вторник около 17:00. Зрительские трибуны перевернулись. Из-за этого травмы получили школьники, прибывшие на стадион для участия в соревновании и несколько взрослых, включая их тренера. Мама одного из юных футболистов погибла на месте.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)», — передает пресс-служба СК РФ.

Председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе расследования и обстоятельствах произошедшего.

Ранее ФАН опубликовал полный список пострадавших детей при обрушении трибун на стадионе в Ростове-на-Дону.
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