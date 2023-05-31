Следственный комитет расследует обрушение трибун на стадионе в Ростове-на-Дону

Инцидент произошел на стадионе «Гребной канал-Дон» во вторник около 17:00. Зрительские трибуны перевернулись. Из-за этого травмы получили школьники, прибывшие на стадион для участия в соревновании и несколько взрослых, включая их тренера. Мама одного из юных футболистов погибла на месте.