Австрийский актер из «Фантастических тварей» Петер Симонишек умер в возрасте 76 лет

В возрасте 76 лет из-за тяжелой болезни скончался австрийский актер Петер Симонишек. Об этом сообщает The Guardian.
Министр культуры Австрии Андреа Майер считает, что смерть артиста является большой потерей для культуры и искусства. Она подчеркнула, что Симонишек был крайне выдающимся исполнителем ролей как на сцене, так и на телеэкране.
Австрийский артист начал свою деятельность с ролей в театре. Позже он дебютировал в кино в 1980 году.
Он снимался в таких проектах, как: «Таймлесс. Рубиновая книга», «Тони Эрдманн», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» и в других.
Ранее сообщалось, что экс-депутат Госдумы Сергей Сироткин умер на 72 году жизни.