Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Австрийский актер из «Фантастических тварей» Петер Симонишек умер в возрасте 76 лет

Общество
Австрийский актер из «Фантастических тварей» Петер Симонишек умер в возрасте 76 лет

В возрасте 76 лет из-за тяжелой болезни скончался австрийский актер Петер Симонишек. Об этом сообщает The Guardian.

Министр культуры Австрии Андреа Майер считает, что смерть артиста является большой потерей для культуры и искусства. Она подчеркнула, что Симонишек был крайне выдающимся исполнителем ролей как на сцене, так и на телеэкране.

Австрийский артист начал свою деятельность с ролей в театре. Позже он дебютировал в кино в 1980 году.

Он снимался в таких проектах, как: «Таймлесс. Рубиновая книга», «Тони Эрдманн», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» и в других.

Ранее сообщалось, что экс-депутат Госдумы Сергей Сироткин умер на 72 году жизни.
петер симонишек умер болезнь
Военкоры ФАН