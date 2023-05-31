В Израиле отменили концерты певицы Ольги Бузовой

Концерты певицы Ольги Бузовой были отменены в израильских городах Хайфа и Беэр-Шева. Об этом сообщается на сайте оператора Biletru.co.il.
Данные мероприятия звезда планировала провести в июне. Как отмечает местная пресса, концерты Бузовой отменились из-за давления активистов, которые выступают против спецоперации.
Исполнительница пока не дала никаких комментариев. Пока еще продаются билеты на два выступления певицы в Тель-Авиве.
Ранее Ольга Бузова удивила своих поклонников новым транспортным средством в Новосибирске.